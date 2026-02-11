Показать объекты на карте Показать объекты списком
Производственные здания в Районе Центральная Карелия, Финляндия

Производство 1 150 м² в Китеэ, Финляндия
Производство 1 150 м²
Китеэ, Финляндия
Площадь 1 150 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$134,720
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
