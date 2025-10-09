Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Kemi-Tornio sub-region
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Kemi Tornio sub region, Финляндия

Торнио
Тервола
Коттедж 1 комната в Торнио, Финляндия
Коттедж 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$35,190
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
