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Дома с видом на горы в Канте-Хяме, Финляндия

Riihimaki sub region
9
Рийхимяки
6
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Kormu, Финляндия
Дом 4 комнаты
Kormu, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$384,388
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Канте-Хяме, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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