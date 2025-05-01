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Дома возле озера в Канте-Хяме, Финляндия

Riihimaki sub region
9
Рийхимяки
6
1 объект найдено
Дом 8 комнат в Hameenlinna sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Hameenlinna sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$794,932
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Канте-Хяме, Финляндия

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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