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Коммерческая недвижимость в Кайнуу, Финляндия

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$158,686
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Ресторан, кафе 467 м² в Кеми, Финляндия
Ресторан, кафе 467 м²
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Площадь 467 м²
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$16,175
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 787 м² в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис 1 787 м²
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 1 787 м²
Этаж 1/3
Продается офисной здание с мебелью, частично сданное в аренду. Хорошее расположение - между …
$1,18 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 63 м² в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис 63 м²
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 63 м²
Этаж 1/6
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$177,257
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Ресторан, кафе 213 м² в Киттиля, Финляндия
Ресторан, кафе 213 м²
Киттиля, Финляндия
Площадь 213 м²
Этаж -1/2
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$538,668
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 237 м² в Порвоо, Финляндия
Офис 237 м²
Порвоо, Финляндия
Площадь 237 м²
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$722,245
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 143 м² в Торнио, Финляндия
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Площадь 143 м²
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$86,264
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 70 м² в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис 70 м²
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 70 м²
Этаж 1/6
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Ресторан, кафе 1 400 м² в Vaasa sub-region, Финляндия
Ресторан, кафе 1 400 м²
Vaasa sub-region, Финляндия
Площадь 1 400 м²
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Ресторан, кафе 2 411 м² в Район Коувола, Финляндия
Ресторан, кафе 2 411 м²
Район Коувола, Финляндия
Площадь 2 411 м²
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 943 м²
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Производство 531 м² в Юлёярви, Финляндия
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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