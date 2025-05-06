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Квартиры с бассейном в Jyvaskyla sub region, Финляндия

Ювяскюля
29
Tikkakoski
3
Квартира Удалить
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$168,705
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Jyvaskyla sub region

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Jyvaskyla sub region, Финляндия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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