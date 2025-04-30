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Дома с видом на море в Хельсинки, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 8 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 287 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,36 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 10 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 10 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 333 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,37 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Хельсинки, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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