  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Helsinki sub-region
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Helsinki sub region, Финляндия

Вилла
2 объекта найдено
Вилла в Helsinki sub region, Финляндия
Вилла
Helsinki sub region, Финляндия
Количество спален 5
Площадь 560 м²
Исторически значимая вилла - это роскошная вилла, спроектированная архитектором Эриком Линдр…
$4,57 млн
Вилла 3 комнаты в Туусула, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Туусула, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$212,839
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
