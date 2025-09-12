Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Southern Pirkanmaa
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Southern Pirkanmaa, Финляндия

Валкеакоски
12
Урьяла
3
2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Urjalankyla, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Urjalankyla, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$468,537
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Урьяла, Финляндия
Дом 3 комнаты
Урьяла, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Как бы звучал дом у озера? 2022 завершен комплекс на берегу озера Рутаярви. Недвижимость был…
$468,537
Оставить заявку
