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Квартиры с бассейном в Southern Pirkanmaa, Финляндия

Валкеакоски
12
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$134,725
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Southern Pirkanmaa

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Southern Pirkanmaa, Финляндия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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