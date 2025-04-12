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Продажа новостроек в волость Виймси

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Коттеджный поселок Üksteist
Коттеджный поселок Üksteist
волость Виймси, Эстония
от
$5,12 млн
Год сдачи 2024
Участок земли для постройки нового жилого района. Проект на 11 частных домов высокого класса. Земля в заповеднике рядом с Таллинном. Большие участки земли, свой хвойных лес, рядом море. Самый престижный район для жизни.
Застройщик
Üksteist
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