Таллин, Эстония

от €245,000

Сдача в: 2023

Kalevi Panorama это современная архитектурная целостность. Три здания с восхитительным панорамным видом на весь Таллинн. Роскошный внешний вид, со вкусом созданные помещения и качественный интерьер заложены в сердце проекта. Kalevi Panorama расположен в быстро развивающемся районе Юхкентали и представляет собой одну из самых заметных новостроек в центре Таллинна. Главными козырями «Калев Панорама» являются лучший вид на город, удобства, обеспечиваемые решениями «Умный дом», а также уникальное расположение – дома расположены в зелени и тишине, но при этом остаются в двух шагах от городского шума и суеты. ✔ Kalev Panorama построен из монолитного бетона, система балок и плит. Стены, разделяющие квартиры, выполнены из комбинированных многослойных легкоблочных блоков и звукоизолированы. Наружные стены выполнены из энергоэффективных легких элементов, разделительные перекрытия и кровля из монолитного бетона; крыша частично зеленая, покрыта рулонным покрытием. Здания соответствуют классу энергоэффективности B. ✔ Здания отличаются высокими звукоизоляционными свойствами и высокой теплоемкостью, алюминиевым профилем с 3-кратным остеклением и поворотными окнами. Балконные и лоджийные ограждения изготовлены из закаленного цельного стекла. Высота потолков в помещении 2,70 м. Все парковочные места расположены на охраняемом подземном паркинге, а каждая квартира имеет собственную кладовую (на -1 и -2 этажах). Цена продажи квартир указана без учета стоимости кладовой и парковочного места. ✔ В жилом доме установлена ​​современная система «Умный дом», позволяющая контролировать и управлять расходами своей квартиры в режиме реального времени. В квартирах, выходящих на южную сторону, уже установлена ​​система кондиционирования. ✔ Полы в квартире покрыты натуральным дубовым паркетом, что делает дом теплым и уютным. В номерах есть центральное отопление с подогревом пола.