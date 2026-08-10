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Продажа новостроек в Уезде Харьюмаа

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Жилой комплекс KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Жилой комплекс KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Жилой комплекс KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Жилой комплекс KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Жилой комплекс KALEVI PANORAMA RESIDENCE
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Жилой комплекс KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Таллин, Эстония
от
$261,180
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 14
Kalevi Panorama это современная архитектурная целостность. Три здания с восхитительным панорамным видом на весь Таллинн.  Роскошный внешний вид, со вкусом созданные помещения и качественный интерьер заложены в сердце проекта. Kalevi Panorama расположен в быстро развивающемся районе Юхкентали…
Застройщик
ООО "АН "Лидер"
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Коттеджный поселок Üksteist
Коттеджный поселок Üksteist
Коттеджный поселок Üksteist
Коттеджный поселок Üksteist
Коттеджный поселок Üksteist
Коттеджный поселок Üksteist
Коттеджный поселок Üksteist
волость Виймси, Эстония
от
$5,12 млн
Год сдачи 2024
Участок земли для постройки нового жилого района. Проект на 11 частных домов высокого класса. Земля в заповеднике рядом с Таллинном. Большие участки земли, свой хвойных лес, рядом море. Самый престижный район для жизни.
Застройщик
Üksteist
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