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Отели в Сальседо, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Отель в Сосуа, Доминиканская Республика
Отель
Сосуа, Доминиканская Республика
Площадь 1 900 м²
Этаж 2/2
12 люкс-отель на продажу на пляже, новое здание, построенное всего 3 года назад, уютное мест…
€1,36 млн
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