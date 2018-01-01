Ташкент, Узбекистан

Цена по запросу

ООО «СOMFORT HOUSE ВМ» является одним из ведущих предприятий в сфере строительства много этажных жилых домов современными технологиями. На сегодняшний день, завершается строительство жилого комплекса OOO «СOMFORT HOUSE BM» расположенного по адресу город Ташкент, Юнусабадский район, 11-квартал, ориентир торговый центр «МЕГА ПЛАНЕТ». Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, будут установлены современные детские площадки и спортивные инвентари, а также беговая и велодорожка по периметру жилого комплекса для здорового образа жизни. Для жильцов комплекса будет дополнительно предоставлен выбор покупки подземных и надземных авто парковочных мест. В нашем доме будут установлены ультрасовременные скоростные лифты, грузоподъёмностью до 1000 кг. Предоставляем Вам цены на следующие квартиры, расположенные с 2-3 и 7 этаже. Квартиры будут сданы с межкомнатными перегородками в виде коробки со следующими работами: - входная железная дверь компании «Бульдорс» производство Россия; - окна компании «АКФА» из ПВХ, 6000 серии. А также будет предоставлен двух контурный котёл для горячей воды и отоплении. Более того, предоставляется Вам возможность оформления «Ипотечного» кредита в банке, по завершению строительства ЖК.