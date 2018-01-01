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GRAND CAPITAL

Узбекистан, Яккасарайский район, жилой комплекс Solaris, 135
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GRAND CAPITAL
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2016
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.gcgroup.uz
О застройщике

Строительная компания Grand Capital продолжает свою деятельность с 2016 года.
В настоящее время наша компания является лидером на рынке и быстро развивается имев 8 проектов. Деятельность компании направлена на строительство уникальных жилых комплексов (ЖК), которые основаны на инновационных стилях. 

Сотрудники компании являются профессионалами в представлении наиболее подходящих квартир к требованиям и предложениям клиентов. 

Предлагая наилучший сервис, основанный на индивидуальном подходе к каждому клиенту, Grand Capital предлагает высококачественные жилые дома.

Кроме того, Grand Capital представляет компании, которые предоставляющие продукцию по самой низкой цене:

SUU - производитель водных ресурсов 
TSI - строительство 
Woodland - мебель и бетон 
Property clouds - включают в себя компании, которые предлагают строительные материалы. 

Наша цель - построить  благополучную жизнь. Создание архитектурное решение чтобы удовлетворить клиентов и вызвать у них чувство благодарности входит в наша  цель.

Позвоните нам или посетите наш офис.  Представляем вам  уютные помещении, предлагая настоящий кофе и дружескую беседу.

Услуги

Проекты реализуются в соответствии современных технологий с международными и местными стандартами. Обычно компания Grand Capital полагается на дизайн жилых комплексов и традиции. Наша цель - построить комфортабельное жилье для наших жителей, соблюдая местные строительные нормы и правила. Также в процессе строительства учитываются региональный климат, менталитет и конечно же финансовые возможности наших клиентов. Профессиональные сотрудники компании отлично выполняют свои обязанности на основе современных технологий.

Новостройки
Смотреть все 8 новостроек
Жилой комплекс MODERNO
Жилой комплекс MODERNO
Ташкент, Узбекистан
от € 35,691
40–76 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Grand Capital
ЖК Moderno отличается своим современным интерьер и экстерьер дизайном от других комплексов. Этот жилой комплекс (ЖК) расположен на улице Усмон Носир (Шота Руставели) в районе Яккасарой. Moderno, имеющий самые современные инфраструктуры не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиента. Вокруг жилого комплекса построен закрытое охраняемое помещение и это спроектирован как решение для вашей безопасности. Территория этого комплекса, которая охраняется 24 часа в сутки, огорожена забором, а также внутри комплекса расположены места для пикника и общественные зоны. Также приняты меры чтобы не допускать незнакомых транспортов.
Жилой комплекс Residence
Жилой комплекс Residence
Ханабад, Узбекистан
от € 34,476
60–90 м² 4 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Grand Capital
"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станции 4, Чиланзарской линии. Расположен в Сергелийском районе города. Создан для тех, кто любит комфорт, ценит время и хочет жить в развивающемся районе города. Первые этажи жилого комплекса отведены под коммерческие помещения со свободным доступом с улицы. В будущем здесь разместятся объекты торговли, досуга и сервиса, которые будут дополнять инфраструктуру и сделают проживание в комплексе еще более комфортным. В ЖК "Residence" гармонично сочетается эстетика и функциональность, высокий уровень сервиса и комфорта.
Жилой комплекс SERGELI AVENUE
Жилой комплекс SERGELI AVENUE
Куйичирчикский район, Узбекистан
от € 25,787
39–85 м² 9 квартир
Сдача в: 2024
Застройщик: Grand Capital
Sergeli Avenue, который имеет необычную архитектуру, декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других. Sergeli Avenue - жилой комплекс со спокойной атмосферой предлагает выгодные условии для вашего отдыха с семьёй. Вы можете использовать первые или вторые этажи комплекса, который построенный по функциональной планировке, в коммерческих целях и для этого комплекс хорошо структурирован.
Жилой квартал Grand City
Жилой квартал Grand City
Ташкент, Узбекистан
от € 20,116
Сдача в: 2026
Застройщик: Grand Capital
Grand City – вблизи от центра, вдали от суеты.  Этот проект по типу мини-городка в городе. В нем возводятся 6-этажные квартирные дома и таунхаусы. Основной целью разработки проекта было создание жилых апартаментов высокого качества со всеми удобствами внутри самого комплекса, такими как бассейн ,тренажерный зал, детский сад, клиника, магазины, бутики, рестораны. Композиция ландшафта выстроилась на контрасте архитектуры и природы, которые не противопоставляются друг другу, а наоборот, гармонично сосуществуют.
Жилой комплекс MUSTAQILLIK AVENUE
Жилой комплекс MUSTAQILLIK AVENUE
Ташкент, Узбекистан
от € 76,313
39–88 м² 19 квартир
Сдача в: 2024
Застройщик: Grand Capital
"Mustaqillik Avenue" - новый жилой комплекс премиум класса, сочетающий все преимущества жизни в центре столицы. Расположен в Мирзо-Улугбекском районе, в 2 минутах ходьбы от станции метро "Хамид Алимджан". В жилом комплексе представлены квартиры от одной до трех комнат. Комнаты наполнены светом за счет панорамных окон, а также увеличенной площади остекления. Завершенная застройка создаст основу для высококлассного, счастливого и здорового сообщества в прекрасном месте.
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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