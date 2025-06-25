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Квартиры с видом на горы в Праге, Чехия

однокомнатные
211
двухкомнатные
312
трехкомнатные
136
четырехкомнатные
31
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Столица Прага, Чехия
Квартира 1 комната
Столица Прага, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/6
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ — 6% ГОДОВЫХ — СОВРЕМЕННАЯ КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ ПРАГИ Продается с…
$299,589
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Параметры недвижимости в Праге, Чехия

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