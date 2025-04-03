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Жильё в okres Tabor, Чехия

3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Табор, Чехия
Квартира 4 комнаты
Табор, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Предлагаем к покупке квартиру 3+kk, общей площадью 90 м², в городе Táboř. Просторная гостина…
$215,012
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Czech Village s.r.o
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Дом в Drazice, Чехия
Дом
Drazice, Чехия
Площадь 31 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу подземного коттеджа с жи…
Цена по запросу
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Дом в Haskovcova Lhota, Чехия
Дом
Haskovcova Lhota, Чехия
Площадь 3 929 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предлагает вам продажу красивого, ухоженного ферме…
$569,159
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Параметры недвижимости в okres Tabor, Чехия

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