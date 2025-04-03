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Жильё в okres Semily, Чехия

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Турнов, Чехия
Квартира 3 комнаты
Турнов, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Предлагаем на продажу недвижимость в центре города Турнов. Квартира 3+1 62 m², 7ой этаж пане…
$133,506
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Czech Village s.r.o
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Квартира 3 комнаты в Турнов, Чехия
Квартира 3 комнаты
Турнов, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Продается квартира в центре города Турнов. 2+kk 42 m². Кирпичный дом, квартира после ремонта
$114,968
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Realting.com
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Параметры недвижимости в okres Semily, Чехия

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