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Дома в okres Ceske Budejovice, Чехия

4 объекта найдено
Дом в Otevek, Чехия
Дом
Otevek, Чехия
Площадь 267 м²
Думреальность. Ваши электронные письма 1) Просторный и светлый семейный дом с 2012 года в ви…
$630,847
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Дом в Lipi, Чехия
Дом
Lipi, Чехия
Площадь 109 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу семейного дома 3 + kk с …
$384,815
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Дом в okres Ceske Budejovice, Чехия
Дом
okres Ceske Budejovice, Чехия
Площадь 101 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам покупку двух квартирных единиц с…
$248,575
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Дом в Hluboka nad Vltavou, Чехия
Дом
Hluboka nad Vltavou, Чехия
Площадь 381 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Продажа малоэнергетического нового здания жилой едини…
$430,138
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Параметры недвижимости в okres Ceske Budejovice, Чехия

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