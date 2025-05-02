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Коммерческая недвижимость в Южночешском крае, Чехия

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 366 м² в Frymburk, Чехия
Коммерческое помещение 366 м²
Frymburk, Чехия
Площадь 366 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Для вас предусмотрена продажа многоквартирного дома Р…
$588,157
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Коммерческое помещение 533 м² в Hluboka nad Vltavou, Чехия
Коммерческое помещение 533 м²
Hluboka nad Vltavou, Чехия
Площадь 533 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу полностью оборудованного…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 515 м² в Pohorska Ves, Чехия
Коммерческое помещение 515 м²
Pohorska Ves, Чехия
Площадь 515 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Вы можете продать коммерческий гараж / мастерскую / с…
$121,797
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