Малоэтажная резиденция с парковкой, Меса Гитонья, Кипр

Предлагаются виллы с бассейнами и панорамным видом на море.
Окончание строительства - май 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в жилом районе, в 10 минутах езды от центра Пафоса, пляжа, поля для гольфа и международной школы.
Центр города - 11 км
Пляж - 7 км
Аэропорт - 14 км
Ресторан - 500 метров
Супермаркет - 1 км
Школа - 3 км
Поле для гольфа - 3 км
Предлагаются современные просторные виллы в средиземноморском стиле с бассейнами 8 х 3 м, террасами, парковочными местами, видом на море и садами.
Удобства и оснащение в доме
Оборудованная кухня
Стенные шкафы
Тепловой насос
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Двойные стеклопакеты
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром города, пляжем, всей необходимой инфраструктурой, школами и университетами.
Пляж - 300 метров
Казино - 400 метров
Аквапарк - 800 метров
Порт Пафоса - 2 км
Гольф-клуб - 4 км
Международный аэропорт - 4,5 км
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Некоторые дома оборудованы лифтами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международной школой.
Море - 300 метров
Ближайший пляж - 3 минуты
Центр Пафоса - 6 минут
Археологические достопримечательности - 5 минут
Порт и набережная - 8 минут
Торговый центр - 7 минут
Автомагистраль - 15 минут