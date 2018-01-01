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Малоэтажная резиденция с парковкой, Меса Гитонья, Кипр

Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€580,000
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5
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О комплексе

Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Цветной видеодомофон
  • Подготовка для установки сигнализации
  • Подготовка для установки электрических обогревателей
  • Кондиционеры
  • Электрические рольставни
  • Кухонная мебель
  • Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью и центром города.

Местонахождение новостройки
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

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Малоэтажная резиденция с парковкой, Меса Гитонья, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€580,000
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