Современный комплекс вилл в центре Пафоса, Кипр

Пафос, Кипр

от €450,000

Предлагаются просторные апартаменты с парковочными местами. Также в продаже имеется вилла с земельным участком 355 м2. Закрытая резиденция располагает бассейном, джакузи под открытым небом и тренажерным залом. Окончание строительства - март 2024 года. Удобства и оснащение в доме Домофон Видеонаблюдение Алюминиевые окна с двойным остеклением Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 3 минутах от ресторанов, в 5 минутах ходьбы от пляжа, порта и туристического района, в 10 минутах ходьбы от торгового центра.