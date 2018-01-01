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Современный комплекс вилл в центре Пафоса, Кипр

Пафос, Кипр
от
€567,000
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6
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О комплексе

Предлагаются виллы с большими крытыми верандами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится недалеко от гавани и туристической зоны Пафоса, известных археологических и исторических достопримечательностей.

  • Полис - 35 минут
  • Лимассол - 40 минут
  • Торговый центр - 5 минут
  • Гавань - 6 минут
  • Царские гробницы - 7 минут
  • Больница - 5 минут
  • Международная школа - 8 минут
  • Автомагистраль - 6 минут
  • Пляж - 7 минут
  • Международный аэропорт - 15 минут
  • Гольф-клуб - 20 минут
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Современный комплекс вилл в центре Пафоса, Кипр
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от
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