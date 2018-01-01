Современный комплекс вилл в центре Пафоса, Кипр

Предлагаются новые виллы и таунхаусы с садами.
Некоторые дома имеют собственные бассейны.
Резиденция располагает общим бассейном.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Дизайнерские кухни
Мраморные лестницы
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Кондиционеры
Автоматическая система полива
Двойные стеклопакеты
Москитные сетки
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится недалеко от песчаных пляжей и всей необходимой инфраструктуры, в нескольких минутах езды от центра Лимассола и частных школ.
Предлагаются просторные апартаменты с парковочными местами.
Также в продаже имеется вилла с земельным участком 355 м2.
Закрытая резиденция располагает бассейном, джакузи под открытым небом и тренажерным залом.
Окончание строительства - март 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Домофон
Видеонаблюдение
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 3 минутах от ресторанов, в 5 минутах ходьбы от пляжа, порта и туристического района, в 10 минутах ходьбы от торгового центра.