Жилье в Tarcoles, Коста-Рика

Дом 3 спальни в Tarcoles, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Tarcoles, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Waterfall house is solid concrete and earthquake proof construction with just incredible vie…
Цена по запросу
Застройщик
GOLDEN TEMPLE SALES LLC
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Tarcoles, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Tarcoles, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Experience the unmatched beauty of Macaw Crest Community at  Puntarenas Province Tarcoles, C…
Цена по запросу
Застройщик
GOLDEN TEMPLE SALES LLC
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Tarcoles, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Tarcoles, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Three Stories of Pura Vida Luxury 4,500 SQ FT | 2 Bedrooms | 3.5 Baths A masterpiece of mo…
Цена по запросу
Застройщик
GOLDEN TEMPLE SALES LLC
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Tarcoles, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Tarcoles, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Experience refined tropical living in this stunning 3,000 SQ FT two-story residence, thought…
Цена по запросу
Застройщик
GOLDEN TEMPLE SALES LLC
Языки общения
English
