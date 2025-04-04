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Жильё в Cabo Velas, Коста-Рика

2 объекта найдено
Особняк 7 спален в Cabo Velas, Коста-Рика
Особняк 7 спален
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Welcome to El Palacete Flamingo, an exceptional luxury residence perched majestically above …
$4,90 млн
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Дом 4 спальни в Cabo Velas, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Ощутите идеальное сочетание комфорта, очарования и замечательного потенциала в Casa Leontine…
$679,000
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Параметры недвижимости в Cabo Velas, Коста-Рика

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов