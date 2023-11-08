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Жильё в Гуанакасте, Коста-Рика

Cuajiniquil
4
16 объектов найдено
Дом 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот недавно построенный дом - фантастическая недвижимость на берегу моря для краткосрочной …
€326,452
Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Tucked away in the community of Playa Junquillal, the beach is rarely frequented by more tha…
€463,019
Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Casa JolRay, which is located in the incredibly serene and picturesque village of Playa Junq…
€930,715
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
There is an idyllic white sand beach just two blocks from this villa - aptly named Playa Bla…
€397,542
Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Finca La Colina is located on the paved road in Paraiso "Paradise", the crossroads to many o…
€551,881
Дом 4 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Casa Tres Picos is a four-bedroom beach house in Playa Junquillal, Guanacaste, Costa Rica, t…
€325,516
Дом 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя этот очаровательный дом, который спрятан в одном из Санта-Крус, Гуанакасте…
€841,853
Дом 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
The gated community of Tierra Pacifica in Playa Junquillal, Guanacaste, Costa Rica, is a stu…
€402,219
Дом 3 спальни в Cuajiniquil, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Cuajiniquil, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Imagine waking up surrounded only by lush jungle, with the beautiful sounds of tropical bird…
€645,420
Кондо 2 спальни в Cuajiniquil, Коста-Рика
Кондо 2 спальни
Cuajiniquil, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled along the pristine coast of Guanacaste, a short drive north of Nosara and near the q…
€224,494
Дом 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
The distance from this Costa Rica beach house to a pristine, unknown area on the Pacific and…
€747,378
Дом 2 спальни в Cuajiniquil, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Cuajiniquil, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот дом с 2 спальнями и 2 ванными комнатами расположен в безмятежном кондоминиуме Lomas del…
€364,803
Кондо 3 спальни в Canton Santa Cruz, Коста-Рика
Кондо 3 спальни
Canton Santa Cruz, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
The La Perla building is the latest beach zone high rise structure to be constructed in Tama…
€700,609
Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот красивый совершенно новый дом находится буквально в 102 ярдах от идиллического, неоткры…
€644,485
Дом 1 спальня в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 1 спальня
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот титулованный участок земли на берегу моря расположен на уединенном пляже под названием …
€560,300
Вилла 3 спальни в Cuajiniquil, Коста-Рика
Вилла 3 спальни
Cuajiniquil, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Villa Claire is a magnificent residence and unmatched luxury hideaway that offers complete s…
€2,76 млн

Типы недвижимости в Гуанакасте

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Гуанакасте, Коста-Рика

с видом на горы
недорогая
элитная
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