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Жилье в Canton de Santa Cruz, Коста-Рика

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Cabo Velas
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39 объектов найдено
Дом 4 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Casa Tuga предлагает редкую возможность насладиться как пешеходным пляжем, так и прекрасным …
$590,000
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Дом 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ограниченное время Возможности: Каса Diria получила $269 000 До 31 октября 2026 годаДобро по…
$269,000
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Iguana Villas #2 is a fully remodeled and furnished 2-bedroom condo in Playa Junquillal, Gua…
$467,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Квартира 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Эта прекрасно отремонтированная кондоминиум на берегу океана может похвастаться потрясающим …
$575,000
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Особняк 7 спален в Cabo Velas, Коста-Рика
Особняк 7 спален
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Добро пожаловать в El Palacete Flamingo, исключительную роскошную резиденцию, величественно …
$4,40 млн
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Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот недавно построенный пляжный дом находится всего в нескольких шагах от белых песков Плай…
$350,000
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LDV InvestLDV Invest
Дом 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Just one block from the sand in Playa Junquillal, this newly completed home combines build q…
$365,000
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Особняк 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Особняк 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Hacienda Cocobolo - это роскошное поместье, сочетающее южную испанскую архитектуру с прибреж…
$1,95 млн
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Дом 4 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Расположенный на участке площадью 5725,6 м2 (1,41 акра) в охраняемом экологическом сообществ…
$620,000
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Дом 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Casa de Paz embodies perfection in every detail. Built in 2018 with the highest-quality mate…
$520,000
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Дом 4 спальни в Cabo Velas, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Каса-дель Соль - это красиво меблированная двухэтажная резиденция в эксклюзивном закрытом со…
$980,000
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Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Campo de Sueños - вилла 3BR всего в нескольких минутах от всемирно известного перерыва на се…
$430,000
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Дом 9 спален в Tamarindo, Коста-Рика
Дом 9 спален
Tamarindo, Коста-Рика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Умер!Эта первоклассная инвестиционная недвижимость, всего в нескольких минутах от Плайя Тама…
$799,000
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Дом 7 спален в Cabo Velas, Коста-Рика
Дом 7 спален
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Расположенный недалеко от вершины южного хребта Плайя-Фламинго, Casa Visión - это исключител…
$4,40 млн
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Кондо в Cuajiniquil, Коста-Рика
Кондо
Cuajiniquil, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Расположенная на спокойной береговой линии Гуанакасте, к северу от Носары и недалеко от небо…
$199,000
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Вилла в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Вилла
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Шагните в полностью меблированную готовую виллу всего в двух кварталах от белых песков Плайя…
$345,000
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Дом 2 спальни в Tempate, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Tempate, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя мирную страну, живущую недалеко от традиционной деревни Портегольпе. Этот …
$259,000
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Дом 2 спальни в Tempate, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Tempate, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Откройте для себя редкое сочетание пригодной для использования земли, конфиденциальности и б…
$305,000
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Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Finca Los Pargos в Плайя-Негра предлагает спокойный, просторный образ жизни, который вы хоти…
$569,000
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Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в спокойных объятиях закрытого экологического сообщества в Гуанакасте, эта пот…
$479,000
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Дом 4 спальни в Cabo Velas, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Расположенный в закрытом сообществе Las Ventanas de Playa Grande, El Roble 48 является одноэ…
$945,000
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Дом 2 спальни в Tamarindo, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Tamarindo, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Собственный почти законченный современный дом в спокойном Сан-Хосе-де-Пинилья. Эта 2-комнатн…
$220,000
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Кондо в Cabo Velas, Коста-Рика
Кондо
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в нескольких шагах от белого песчаного пляжа Плайя-Фламинго, Villas Flamingo #…
$650,000
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Бунгало в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Бунгало
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя редкую возможность в Пура Джунгла, Плайя Негра: частный участок площадью 5…
$225,000
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Вилла в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Вилла
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в Iguana Villas #7 - красиво ухоженная, полностью меблированная вилла, расп…
$280,000
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Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Испытайте вершину прибрежной роскоши в этом потрясающем тропическом современном доме, распол…
$779,000
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Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта недвижимость имеет очаровательный главный дом в сочетании с уютным арендным блоком, расп…
$699,000
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Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот современный дом с 3 спальнями, скрытый в спокойном анклаве Кальеджонс, предлагает более…
$445,000
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Таунхаус в Cabo Velas, Коста-Рика
Таунхаус
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя этот полностью меблированный таунхаус с 2 спальнями и 2,5 ванными комнатам…
$249,000
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Дом 4 спальни в Tamarindo, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Tamarindo, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
REDUCED! Welcome to this two-story beach house situated in the heart of Playa Avellanas. …
$795,000
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