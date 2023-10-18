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Коста-Рика
Жилая
Canton Santa Cruz
Дома
Дома в Canton Santa Cruz, Коста-Рика
Cuajiniquil
3
Дом
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11 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
3
2
Finca La Colina is located on the paved road in Paraiso "Paradise", the crossroads to many o…
€558,036
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Дом 4 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
4
3
Casa Tres Picos is a four-bedroom beach house in Playa Junquillal, Guanacaste, Costa Rica, t…
€329,147
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Дом 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
2
2
Откройте для себя этот очаровательный дом, который спрятан в одном из Санта-Крус, Гуанакасте…
€851,242
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Дом 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
2
2
The gated community of Tierra Pacifica in Playa Junquillal, Guanacaste, Costa Rica, is a stu…
€406,704
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Cuajiniquil, Коста-Рика
3
3
Imagine waking up surrounded only by lush jungle, with the beautiful sounds of tropical bird…
€652,619
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
2
2
2
The distance from this Costa Rica beach house to a pristine, unknown area on the Pacific and…
€755,713
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Дом 2 спальни
Cuajiniquil, Коста-Рика
2
2
Этот дом с 2 спальнями и 2 ванными комнатами расположен в безмятежном кондоминиуме Lomas del…
€368,871
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Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
3
3
Этот красивый совершенно новый дом находится буквально в 102 ярдах от идиллического, неоткры…
€651,673
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Дом 1 спальня
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
1
1
Этот титулованный участок земли на берегу моря расположен на уединенном пляже под названием …
€613,840
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Вилла 3 спальни
Cuajiniquil, Коста-Рика
3
3
Villa Claire is a magnificent residence and unmatched luxury hideaway that offers complete s…
€2,79 млн
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Дом 4 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
4
4
Это уникальное свойство является выдающимся в этом районе. Владельцы - бывший чемпион по пры…
€638,431
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Параметры недвижимости в Canton Santa Cruz, Коста-Рика
с видом на горы
недорогая
элитная
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