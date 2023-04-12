Купить ресторан в Украине

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13 объектов найдено
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Ресторан, кафе 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
60 м²
€ 77,865
Столовая/кафе/бар, напротив автовокзала центрального. Выполнен дорогой и качественный ремонт…
Ресторан, кафе 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат
180 м²
€ 141,989
Действующий бар возле моря
Ресторан, кафе
Одесса, Украина
230 м²
€ 265,657
Готовый ресторан. накатанный бизнес, аренда земли, свидетельство на строение. все коммуникац…
Ресторан, кафе
Одесса, Украина
302 м²
€ 458,029
Готовый ресторан с дорогим классическим ремонтом и "начинкой"
Ресторан, кафе 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
250 м²
€ 659,561
Роскошное место, фасадное, видное, проходное, под кафе, нотариалку, банк, возможна аренда с …
Ресторан, кафе 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
162 м²
€ 439,707
Готовый ресторан. Красивый изысканный ремонт. Удобное расположение зала и летней площадки. В…
Ресторан, кафе 8 комнат
Одесса, Украина
8 Количество комнат
762 м²
€ 2,106,931
Продаётся успешно работающий ресторан на Таирово, отдельно стоящее двухэтажное здание общей…
Ресторан, кафе 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
93 м²
€ 54,963
Продам действующее кафе в самом Центре, ул. Л.Толстого / ул. Нежинская, район Соборной площа…
Ресторан, кафе 10 комнат
Одесса, Украина
10 Количество комнат
230 м²
€ 274,817
Готовый ресторанный бизнес на первой линии у моря, пляж Лузановка. 2 банкетных зала, большая…
Ресторан, кафе 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
80 м²
€ 201,533
Кафе ресторанного типа, большая летняя площадка. Красивый ремонт. Фасадная дверь и 2 витрин…
Ресторан, кафе 8 комнат
Одесса, Украина
8 Количество комнат
485 м²
€ 732,846
2-х этажный отдельно стоящий комплекс из действующих ресторана и бизнес центра. Ресторан фа…
Ресторан, кафе 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
260 м²
€ 132,828
Действующий бизнес, готовое кафе в центре, общ. площадью 260 кв.м. , 3 зала 42+30+52 кв.м. …
Ресторан, кафе
Одесса, Украина
65 м²
€ 22,901
Продается готовый бар с шашлычной. Зал с камином. Отдельно-стоящее здание. Два входа(с фасад…
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