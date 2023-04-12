Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость в Украине

коммерческая недвижимость
1169
рестораны
13
отели
13
офисы
87
производственные здания
9
склады
9
магазины
37
Инвестиционная В архив
Очистить
4 объекта найдено
Инвестиционнаяв Одесса, Украина
Инвестиционная
Одесса, Украина
€ 1,099,268
База отдыха, бывший пионерский лагерь 400 м. от моря, парк и постройки. Есть подсобные помещ…
Инвестиционная 100 комнатв Одесса, Украина
Инвестиционная 100 комнат
Одесса, Украина
100 Количество комнат 9 040 м²
€ 595,437
9-ти этажный санаторный комплекс на 250 мест, недостроен, частная собственность, зарегистрир…
Инвестиционная 20 комнатв Одесса, Украина
Инвестиционная 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат 524 м²
€ 174,051
Целостный имущественный комплекс 524м2. Состоит из цеха,склада,кухни,подвала,туалета,летнего…
Инвестиционная 50 комнатв Одесса, Украина
Инвестиционная 50 комнат
Одесса, Украина
50 Количество комнат 1 400 м²
€ 1,282,480
Новая современная база отдыха на самом берегу моря в популярном курорте под Одессой, построе…

Регионы с недвижимостью на продажу

в Молодежненский сельский совет
в Киеве
в Великодолинское
в Великодолинский поселковый совет
в Дальницкий сельский совет
в Подольск
в Рени
в Ренийская городская община
в Koblivska silska teritorialna gromada
в Karolino-Buhaz Rural Council
в Николаевская область
в Uzhhorod city community
в Лысянка
в Затока
в Кировоградская область
в Теплодар
в Донецкая область
в Южное
в Овидиополь
в Херсонская область

Параметры недвижимости в Украине

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти