Купить инвестиционная недвижимость в Украине

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Инвестиционная
Одесса, Украина
€ 1,099,268
База отдыха, бывший пионерский лагерь 400 м. от моря, парк и постройки. Есть подсобные помещ…
Инвестиционная 100 комнат
Одесса, Украина
100 Количество комнат
9 040 м²
€ 595,437
9-ти этажный санаторный комплекс на 250 мест, недостроен, частная собственность, зарегистрир…
Инвестиционная 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат
524 м²
€ 174,051
Целостный имущественный комплекс 524м2. Состоит из цеха,склада,кухни,подвала,туалета,летнего…
Инвестиционная 50 комнат
Одесса, Украина
50 Количество комнат
1 400 м²
€ 1,282,480
Новая современная база отдыха на самом берегу моря в популярном курорте под Одессой, построе…
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