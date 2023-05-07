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Коммерческая недвижимость в Рокишкский район, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая в Рокишкис, Литва
Коммерческая
Рокишкис, Литва
Площадь 183 м²
Этаж 1
€ 249,000
Коммерческая в Рокишкис, Литва
Коммерческая
Рокишкис, Литва
Площадь 904 м²
Этаж 2
€ 56,000
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