Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Шяуляйский уезд
  4. Радвилишкский район

Купить коммерческую недвижимость в Radviliskio miesto seniunija, Литва

Радвилишкис
3
3 объекта найдено
Коммерческаяв Радвилишкис, Литва
Коммерческая
Радвилишкис, Литва
782 м² 1 Этаж
€ 199,000
Планируете ли вы инвестировать в недвижимость? У нас есть предложение для вас! ВЫБОР ПРИПАЛЬ…
Коммерческаяв Радвилишкис, Литва
Коммерческая
Радвилишкис, Литва
95 м² 1 Этаж
€ 110,000
ВЫБОР КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В РАДВИЛИЧЕСКОМ УЛИЦКОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ!!! ___________________…
Коммерческаяв Радвилишкис, Литва
Коммерческая
Радвилишкис, Литва
38 м² 1 Этаж
€ 25,000
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЗДАНИЯ В РАДВИЛИЦЕТЕ, МАЙРОНИО Г. 33 ЖИВАЯ ВЫБОР ПАТАЛПА, СПАСИБО, ЧТО ВЫ МОЖЕ…

Параметры недвижимости в Radviliskio miesto seniunija, Литва

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти