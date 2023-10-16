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Коммерческая
Венгрия
Северная Венгрия
Коммерческая недвижимость в Северная Венгрия, Венгрия
Gyoengyoesi jaras
13
Дьёндьёш
10
Egri jaras
7
Ozdi jaras
7
Mezokoevesdi jaras
5
Miskolci jaras
5
Petervasarai jaras
5
Озд
5
Hatvani jaras
4
Эгер
4
Retsagi jaras
3
Salgotarjani jaras
3
Tokaji jaras
3
Токай
3
Шальготэрьян
3
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69 объектов найдено
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Инвестиционная
Балашшадьярмат, Венгрия
360 м²
€321,446
Рекомендовать
Коммерческая
Токай, Венгрия
58 м²
€308,331
Рекомендовать
Коммерческая
Тактахаркань, Венгрия
2 131 м²
€925,000
Рекомендовать
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
97 м²
€66,604
Рекомендовать
Коммерческая
Matraszentimre, Венгрия
420 м²
Природа и комфорт объединяются в этой исключительной собственности в лесной среде Mátra! Это…
€1,29 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
115 м²
В Матрадерецке, в начале Йокай утки, продаётся пивной бар Колорадо, который хорошо работает …
€21,858
Рекомендовать
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
20 950 м²
€3,86 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Matraszentimre, Венгрия
160 м²
В этом потрясающем месте, где вы и ваши гости можете отдохнуть в гармонии с природой, на про…
€324,018
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Инвестиционная
Тисауйварош, Венгрия
422 м²
€192,868
Рекомендовать
Коммерческая
Batonyterenye, Венгрия
7 129 м²
€1,28 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Salgotarjani jaras, Венгрия
19 174 м²
€2,31 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Salgotarjani jaras, Венгрия
1 344 м²
€640,321
Рекомендовать
Коммерческая
Bank, Венгрия
750 м²
€541,493
Рекомендовать
Коммерческая
Hort, Венгрия
2 000 м²
€651,596
Рекомендовать
Коммерческая
Poroszlo, Венгрия
520 м²
€136,293
Рекомендовать
Коммерческая
Хатван, Венгрия
366 м²
€359,763
Рекомендовать
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
19 м²
€42,546
Рекомендовать
Коммерческая
Бюксенткерест, Венгрия
450 м²
€391,938
Рекомендовать
Коммерческая
Тисауйварош, Венгрия
1 500 м²
€3,07 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
360 м²
€282,873
Рекомендовать
Коммерческая
Альшожольца, Венгрия
2 000 м²
В промышленной части Felsőzsolca мы предлагаем завод по переработке мяса для Sajó-Hús KFT, к…
€1,29 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Лёринци, Венгрия
4 886 м²
€3,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Токай, Венгрия
407 м²
€391,908
Рекомендовать
Коммерческая
Бюкжерц, Венгрия
825 м²
An iconic hotel inn in the mountains is for sale in Bükkzsérc, at the southern foot of the B…
€334,304
Рекомендовать
Коммерческая
Мезёкёвешд, Венгрия
300 м²
In the north-western part of Mezőkövesd, next to the main road 3, a 17,686 m² Gip 1.2 indust…
€360,020
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Коммерческая
Богач, Венгрия
900 м²
For sale in Bogács, a pension built in 2005, which has been continuously developed and expan…
€425,459
Рекомендовать
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
940 м²
€987,000
Рекомендовать
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
87 м²
€16,760
Рекомендовать
Коммерческая
Монок, Венгрия
200 м²
€283,639
Рекомендовать
Коммерческая
Шаруд, Венгрия
2 970 м²
€1,67 млн
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Типы недвижимости в Северная Венгрия
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