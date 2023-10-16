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Коммерческая недвижимость в Северная Венгрия, Венгрия

Gyoengyoesi jaras
13
Дьёндьёш
10
Egri jaras
7
Ozdi jaras
7
Mezokoevesdi jaras
5
Miskolci jaras
5
Petervasarai jaras
5
Озд
5
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69 объектов найдено
Инвестиционная в Балашшадьярмат, Венгрия
Инвестиционная
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 360 м²
€321,446
Коммерческая в Токай, Венгрия
Коммерческая
Токай, Венгрия
Площадь 58 м²
€308,331
Коммерческая в Тактахаркань, Венгрия
Коммерческая
Тактахаркань, Венгрия
Площадь 2 131 м²
€925,000
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 97 м²
€66,604
Коммерческая в Matraszentimre, Венгрия
Коммерческая
Matraszentimre, Венгрия
Площадь 420 м²
Природа и комфорт объединяются в этой исключительной собственности в лесной среде Mátra! Это…
€1,29 млн
Коммерческая в Матрадеречке, Венгрия
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
Площадь 115 м²
В Матрадерецке, в начале Йокай утки, продаётся пивной бар Колорадо, который хорошо работает …
€21,858
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 20 950 м²
€3,86 млн
Коммерческая в Matraszentimre, Венгрия
Коммерческая
Matraszentimre, Венгрия
Площадь 160 м²
В этом потрясающем месте, где вы и ваши гости можете отдохнуть в гармонии с природой, на про…
€324,018
Инвестиционная в Тисауйварош, Венгрия
Инвестиционная
Тисауйварош, Венгрия
Площадь 422 м²
€192,868
Коммерческая в Batonyterenye, Венгрия
Коммерческая
Batonyterenye, Венгрия
Площадь 7 129 м²
€1,28 млн
Коммерческая в Salgotarjani jaras, Венгрия
Коммерческая
Salgotarjani jaras, Венгрия
Площадь 19 174 м²
€2,31 млн
Коммерческая в Salgotarjani jaras, Венгрия
Коммерческая
Salgotarjani jaras, Венгрия
Площадь 1 344 м²
€640,321
Коммерческая в Bank, Венгрия
Коммерческая
Bank, Венгрия
Площадь 750 м²
€541,493
Коммерческая в Hort, Венгрия
Коммерческая
Hort, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€651,596
Коммерческая в Poroszlo, Венгрия
Коммерческая
Poroszlo, Венгрия
Площадь 520 м²
€136,293
Коммерческая в Хатван, Венгрия
Коммерческая
Хатван, Венгрия
Площадь 366 м²
€359,763
Коммерческая в Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
Площадь 19 м²
€42,546
Коммерческая в Бюксенткерест, Венгрия
Коммерческая
Бюксенткерест, Венгрия
Площадь 450 м²
€391,938
Коммерческая в Тисауйварош, Венгрия
Коммерческая
Тисауйварош, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€3,07 млн
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 360 м²
€282,873
Коммерческая в Альшожольца, Венгрия
Коммерческая
Альшожольца, Венгрия
Площадь 2 000 м²
В промышленной части Felsőzsolca мы предлагаем завод по переработке мяса для Sajó-Hús KFT, к…
€1,29 млн
Коммерческая в Лёринци, Венгрия
Коммерческая
Лёринци, Венгрия
Площадь 4 886 м²
€3,00 млн
Коммерческая в Токай, Венгрия
Коммерческая
Токай, Венгрия
Площадь 407 м²
€391,908
Коммерческая в Бюкжерц, Венгрия
Коммерческая
Бюкжерц, Венгрия
Площадь 825 м²
An iconic hotel inn in the mountains is for sale in Bükkzsérc, at the southern foot of the B…
€334,304
Коммерческая в Мезёкёвешд, Венгрия
Коммерческая
Мезёкёвешд, Венгрия
Площадь 300 м²
In the north-western part of Mezőkövesd, next to the main road 3, a 17,686 m² Gip 1.2 indust…
€360,020
Коммерческая в Богач, Венгрия
Коммерческая
Богач, Венгрия
Площадь 900 м²
For sale in Bogács, a pension built in 2005, which has been continuously developed and expan…
€425,459
Коммерческая в Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
Площадь 940 м²
€987,000
Коммерческая в Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
Площадь 87 м²
€16,760
Коммерческая в Монок, Венгрия
Коммерческая
Монок, Венгрия
Площадь 200 м²
€283,639
Коммерческая в Шаруд, Венгрия
Коммерческая
Шаруд, Венгрия
Площадь 2 970 м²
€1,67 млн

Типы недвижимости в Северная Венгрия

инвестиционная недвижимость
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