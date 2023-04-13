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  4. медье Дьёр-Мошон-Шопрон

Купить коммерческую недвижимость в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

Gyori jaras
19
Soproni jaras
18
Дьёр
17
Шопрон
15
Mosonmagyarovari jaras
5
Csornai jaras
3
Kapuvari jaras
2
Мошонмадьяровар
2
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48 объектов найдено
Коммерческаяв Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
112 м²
€ 173,606
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
52 м²
€ 120,188
Коммерческаяв Szakony, Венгрия
Коммерческая
Szakony, Венгрия
15 м²
€ 4,593,871
Коммерческаяв Rajka, Венгрия
Коммерческая
Rajka, Венгрия
611 м²
€ 2,350,000
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
650 м²
€ 587,588
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
250 м²
€ 707,777
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
210 м²
€ 240,251
Коммерческаяв Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
543 м²
€ 606,284
Коммерческаяв Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
380 м²
€ 338,252
Коммерческаяв Белед, Венгрия
Коммерческая
Белед, Венгрия
149 м²
€ 72,247
Коммерческаяв Баконьсентласло, Венгрия
Коммерческая
Баконьсентласло, Венгрия
73 м²
€ 210,998
Коммерческаяв Фертёд, Венгрия
Коммерческая
Фертёд, Венгрия
257 м²
€ 184,808
A currently operating car service located on an area of ​​2,630 m2 in the central location o…
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
22 м²
€ 34,721
Коммерческаяв Яношшоморья, Венгрия
Коммерческая
Яношшоморья, Венгрия
552 м²
€ 801,257
Коммерческаяв Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
200 м²
€ 373,920
We offer an excellent business opportunity in downtown Sopron. The total 350 square meter pr…
Коммерческаяв Markotaboedoege, Венгрия
Коммерческая
Markotaboedoege, Венгрия
250 м²
€ 227,023
Коммерческаяв Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
26 м²
€ 29,112
Коммерческаяв Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
32 м²
€ 40,063
Коммерческаяв Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
180 м²
€ 200,047
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 507,462
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
220 м²
€ 146,897
Инвестиционнаяв Сань, Венгрия
Инвестиционная
Сань, Венгрия
899 м²
€ 192,034
Коммерческая 1 ваннаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Gyori jaras, Венгрия
1 ванных комнат 21 370 м²
€ 3,605,654
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
275 м²
€ 440,424
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
400 м²
€ 512,804
Коммерческаяв Мошонмадьяровар, Венгрия
Коммерческая
Мошонмадьяровар, Венгрия
184 м²
€ 225,730
Коммерческаяв Конь, Венгрия
Коммерческая
Конь, Венгрия
31 м²
€ 0
Коммерческаяв Bony, Венгрия
Коммерческая
Bony, Венгрия
6 970 м²
€ 253,731
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
750 м²
€ 440,691
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
110 м²
€ 120,188

Параметры недвижимости в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

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