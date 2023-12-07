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Коммерческая недвижимость в Дьёр, Венгрия

5 объектов найдено
Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 650 м²
€604,845
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 250 м²
€696,886
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€631,142
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 220 м²
€144,637
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 275 м²
€433,647
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