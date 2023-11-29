Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Коммерческая
  4. Шопрон

Коммерческая недвижимость в Шопрон, Венгрия

6 объектов найдено
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 350 м²
€587,132
Оставить заявку
Коммерческая 1 ванная в Шопрон, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Шопрон, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
€169,616
Оставить заявку
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 40 м²
€104,118
Оставить заявку
Отель в Шопрон, Венгрия
Отель
Шопрон, Венгрия
Площадь 860 м²
На продажу выставлен построенный в 2001 году небольшой отель в 9027 Дьер. К гостинице с 13-ю…
€1,10 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 180 м²
€195,450
Оставить заявку
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 166 м²
€400,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти