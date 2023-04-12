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Купить коммерческую недвижимость в Венгрии

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1 393 объекта найдено
Отельв Будапешт, Венгрия
Отель
Будапешт, Венгрия
120 м²
€ 531,000
Не далеко от моста Маргит, в шикарном историческом доме с лифтом, квартира на 3 этаже с пано…
Коммерческая 2 ванныхв Будапешт, Венгрия
Коммерческая 2 ванных
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат
€ 7,500,000
В 8 районе, прилегающей к центру города, в 5 минутах ходьбы до площади Блага Луиза, до основ…
Коммерческаяв Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
1 027 м² Количество этажей 1
€ 7,500,000
Около метро Стадионы и спортивной арены, на метро мах. 10 минут до исторического центра и ос…
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
90 м²
€ 103,729
Коммерческаяв Pusztavacs, Венгрия
Коммерческая
Pusztavacs, Венгрия
387 м²
€ 797,916
Коммерческаяв Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
34 м²
€ 90,150
Коммерческаяв Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
70 м²
€ 185,603
Коммерческаяв Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
36 м²
€ 95,453
Коммерческаяв Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
12 м²
€ 29,230
Коммерческаяв Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
240 м²
€ 452,152
Коммерческаяв Мадьяркоморог, Венгрия
Коммерческая
Мадьяркоморог, Венгрия
47 м²
€ 9,280
Коммерческаяв Лацачеке, Венгрия
Коммерческая
Лацачеке, Венгрия
165 м²
€ 44,810
Коммерческаяв Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
112 м²
€ 172,346
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
169 м²
€ 263,312
Коммерческаяв Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
25 м²
€ 78,218
Коммерческаяв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
17 м²
€ 39,772
Коммерческаяв Veresegyhaz, Венгрия
Коммерческая
Veresegyhaz, Венгрия
56 м²
€ 132,986
Коммерческаяв Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
49 м²
€ 55,854
Коммерческаяв Хатван, Венгрия
Коммерческая
Хатван, Венгрия
366 м²
€ 372,095
Коммерческаяв Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
108 м²
€ 66,466
Коммерческаяв Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
567 м²
€ 1,060,589
Коммерческаяв Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
300 м²
€ 662,868
Коммерческаяв Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
1 500 м²
€ 1,906,408
Коммерческаяв Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
16 м²
€ 17,288
Коммерческаяв Bana, Венгрия
Коммерческая
Bana, Венгрия
245 м²
€ 159,583
Коммерческаяв Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
57 м²
€ 184,808
Коммерческаяв Хёдьес, Венгрия
Коммерческая
Хёдьес, Венгрия
1 070 м²
€ 170,222
Коммерческаяв Somlojeno, Венгрия
Коммерческая
Somlojeno, Венгрия
320 м²
€ 848,450
Коммерческаяв Пилиш, Венгрия
Коммерческая
Пилиш, Венгрия
90 м²
€ 463,742
Инвестиционнаяв Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
800 м²
€ 1,060,589

Регионы с недвижимостью на продажу

в Kecskemeti jaras
в Zalaegerszegi jaras
в Кечкемет
в Siofoki jaras
в Tapolcai jaras
в Хевиз
в Gyori jaras
в Balatonfueredi jaras
в Soproni jaras
в Dabasi jaras
в Залаэгерсег
в Дьёр
в Budakeszi jaras
в Esztergomi jaras
в Tatabanyai jaras
в Szekesfehervari jaras
в Шопрон
в Goedoello Regional Unit
в Татабанья
в Szigetszentmiklosi jaras

Параметры недвижимости в Венгрии

недорогая
элитное

Недвижимость в Венгрии — доступное жилье в столице

Жилье в Венгрии — одно из самых доступных по стоимости на территории Евросоюза. Например, небольшую квартиру в Хевизе можно приобрести всего за 50 тыс. €, а в Будапеште — от 70 тыс. €. Цены на дома колеблются от 100 тыс. € в Западной Венгрии и Хевизе до 3 млн. € на роскошные виллы с бассейном в Будапеште. В городе Кестхей, рядом с озером Балатон, можно купить уютный таунхауз для отдыха или коммерческой деятельности.

Особенности приобретения

Для покупки квартиры не обязательно ехать в страну: достаточно оформить доверенность на венгерском на адвоката, который будет представлять интересы покупателя. После выбора объекта договора потребуется внесение аванса в размере 10%. После покупки предоставляется 30 дней для оплаты налогов и пошлин:

  • 4% от стоимости недвижимости — единоразовая пошлина;
  • 2% берёт адвокат за свои услуги;
  • 5% передаётся агентству недвижимости;
  • сборы, оплаты в земельный комитет, электронные выписки для подачи в мэрию, заверение загранпаспорта нотариусом обойдутся в сумму, близкую к 250 €.

Как купить недвижимость в Венгрии дешевле

Элитная недвижимость в столице Венгрии и в курортных зонах обойдётся в разы дешевле, чем во Франции и других странах Евросоюза. При этом, если сдавать двухкомнатную или однокомнатную квартиру в аренду, то жильё окупится очень быстро. При желании сэкономить можно воспользоваться следующими советами:

  • Рассматривайте варианты, удаленные от столицы и курортных зон с термальными источниками. В крупных городах Ньиредьхазе, Дебрецене и Мишкольце стоимость выгодно отличается, что удобно, если квартира покупается для себя и последующего ПМЖ и ВНЖ.
  • Недорогие квартиры в Будапеште и в курортных зонах могут требовать ремонта, но обойдутся дешевле других вариантов.
  • Небольшие квартиры в центре столицы и таунхаусы стоят от 100-150 тыс. €. 40 кв. м. — это оптимальный вариант для сдачи недвижимости в аренду или проживания 1-2 человек.

Рынок венгерской недвижимости стабильно растет, а стоимость квартир ежегодно увеличивается на 5-10%. Поэтому не стоит откладывать покупку, ожидая снижения цен.

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