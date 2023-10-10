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Производственные здания в Грузии

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1 объект найдено
Производство 2 ванных с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом в Сагурамо, Грузия
Производство 2 ванных с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом
Сагурамо, Грузия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
В 10 км от Тбилиси, в селе Сагурамо, продается многофункциональное коммерческое здание постр…
€2,17 млн
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