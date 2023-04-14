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Продажа офисных помещений в Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии, Финляндия

Etelae-Pirkanmaan seutukunta
1
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1 объект найдено
Офисв Valto, Финляндия
Офис
Valto, Финляндия
118 м² 1/4 Этаж
€ 35,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии, Финляндия

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