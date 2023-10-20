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Коммерческая недвижимость в Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии, Финляндия

офисы
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7 объектов найдено
Офис в Петяйявеси, Финляндия
Офис
Петяйявеси, Финляндия
Площадь 1 380 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€98,000
Офис в Йоутса, Финляндия
Офис
Йоутса, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Офис в Jo…
Цена по запросу
Офис в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Офис
Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Площадь 484 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€259,000
Коммерческая в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Коммерческая
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€58,000
Офис в Vaasa sub-region, Финляндия
Офис
Vaasa sub-region, Финляндия
Площадь 157 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€40,000
Офис в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Офис
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€69,000
Офис в Валкеакоски, Финляндия
Офис
Валкеакоски, Финляндия
Площадь 118 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€24,000
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