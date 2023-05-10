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Коммерческая недвижимость в Уусимаа, Финляндия

Helsinki sub-region
11
Хельсинки
10
13 объектов найдено
Ресторан, кафе в Helsinki sub-region, Финляндия
Ресторан, кафе
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Коммерческая в Ханко, Финляндия
Коммерческая
Ханко, Финляндия
Цена по запросу
Коммерческая в Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Коммерческая в Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Коммерческая в Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Коммерческая в Ловийса, Финляндия
Коммерческая
Ловийса, Финляндия
Цена по запросу
Коммерческая в Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Производство в Helsinki sub-region, Финляндия
Производство
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 153 м²
Этаж 1/3
€ 335,000
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
€ 116,500
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 223 м²
Этаж 2/3
€ 465,000
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 1 351 м²
Этаж 1/2
€ 2,160,000
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 125 м²
Этаж 1/4
€ 245,000
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 1 787 м²
Этаж 1/3
€ 1,195,000
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