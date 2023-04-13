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Купить производственное здание в Финляндии

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Производствов Helsinki sub-region, Финляндия
Производство
Helsinki sub-region, Финляндия
153 м² 1/3 Этаж
€ 335,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Регионы с недвижимостью на продажу

Helsinki sub-region
Материковая Финляндия
Хельсинки

Параметры недвижимости в Финляндии

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