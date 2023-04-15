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Продажа офисных помещений в Lahden seutukunta, Финляндия

Лахти
2
Хямеэнкоски
1
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4 объекта найдено
Офисв Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
75 м² 1/7 Этаж
€ 59,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
76 м² 1/4 Этаж
€ 89,900
Офисв Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Офис
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
92 м² 1/2 Этаж
€ 49,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Hyvaenneula, Финляндия
Офис
Hyvaenneula, Финляндия
80 м² 2/2 Этаж
€ 19,750

Параметры недвижимости в Lahden seutukunta, Финляндия

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