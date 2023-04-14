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Купить коммерческую недвижимость в Helsinki sub-region, Финляндия

Хельсинки
10
Эспоо
1
11 объектов найдено
Ресторан, кафев Helsinki sub-region, Финляндия
Ресторан, кафе
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Производствов Helsinki sub-region, Финляндия
Производство
Helsinki sub-region, Финляндия
153 м² 1/3 Этаж
€ 335,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
53 м² 3/3 Этаж
€ 116,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
223 м² 2/3 Этаж
€ 465,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
1 351 м² 1/2 Этаж
€ 2,160,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
125 м² 1/4 Этаж
€ 245,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
1 787 м² 1/3 Этаж
€ 1,195,000
Продается офисной здание с мебелью, частично сданное в аренду. Хорошее расположение - между …

Параметры недвижимости в Helsinki sub-region, Финляндия

недорогая
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