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Магазины в Бургасская область, Болгария

Nesebar
3
Kameno
2
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5 объектов найдено
Магазин 1 комната в Солнечный берег, Болгария
Магазин 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² Количество этажей 1
€ 70,000
Магазин / офис в центре Солнечного пляжа, комплекс Авеню IBG Real Estates рада предложить н…
Магазин в Солнечный берег, Болгария
Магазин
Солнечный берег, Болгария
150 м² Количество этажей 1
€ 195,000
Магазин и кафе рядом с пляжем и аквапарком Action на Солнечном берегу IBG Real Estates рада…
Магазин в Rusokastro, Болгария
Магазин
Rusokastro, Болгария
€ 189,000
Магазин в Rusokastro, Болгария
Магазин
Rusokastro, Болгария
€ 28,900
Магазин в Солнечный берег, Болгария
Магазин
Солнечный берег, Болгария
62 м²
€ 175,000
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