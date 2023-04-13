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Продажа офисных помещений в Минский район, Беларусь

Ждановичский сельский Совет
4
Колодищанский сельский Совет
3
Боровлянский сельский Совет
2
Колодищи
2
Гатово
1
Горанский сельский Совет
1
Новодворский сельский Совет
1
Сеницкий сельский Совет
1
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13 объектов найдено
Офисв Гатово, Беларусь
Офис
Гатово, Беларусь
316 м² 1/1 Этаж
€ 213,687
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
Офис 2 комнатыв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 30 м² 4/5 Этаж
€ 18,186
Офис 8 комнатв Колодищи, Беларусь
Офис 8 комнат
Колодищи, Беларусь
8 Количество комнат 180 м² 3/3 Этаж
€ 81,610
Продается офисное помещение с возможностью выкупа склада Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
Офисв Дроздово, Беларусь
Офис
Дроздово, Беларусь
297 м² 3 Этаж
€ 256,388
Офисные и складские помещения с/с Боровлянский, 81-2, р-н. д. Дроздово Площади: от 296.8 до …
Офис 4 комнатыв Щомыслица, Беларусь
Офис 4 комнаты
Щомыслица, Беларусь
4 Количество комнат 126 м² 1/1 Этаж
€ 272,792
Продается капитальное строение 125,9 метра расположенное на участке 0,7380 Га площади. Земел…
Офисв Копище, Беларусь
Офис
Копище, Беларусь
62 м² 23/23 Этаж
€ 72,744
Продается офис по ул.Лопатина 6, полностью оборудован, с хорошим ремонтом. Находится на посл…
Офис 10 комнатв Тарасово, Беларусь
Офис 10 комнат
Тарасово, Беларусь
10 Количество комнат 88 м² 1/3 Этаж
€ 169,586
Продается многофункциональный комплекс в д.Тарасово в 2-х км от МКАД. 2 объекта на огороженн…
Офисв Горанский сельский Совет, Беларусь
Офис
Горанский сельский Совет, Беларусь
959 м²
€ 50,012
Продается готовый под строительство участок вблизи Минска. Участок 0,72 га идеально подойдет…
Офис 9 комнатв Тарасово, Беларусь
Офис 9 комнат
Тарасово, Беларусь
9 Количество комнат 141 м² 2/3 Этаж
€ 67,289
СРОЧНО!! Продается 2-ой этаж целиком, с готовыми офисными помещениями в офисном здании в д.Т…
Офис 7 комнатв Тарасово, Беларусь
Офис 7 комнат
Тарасово, Беларусь
7 Количество комнат 105 м² 3/3 Этаж
€ 49,103
СРОЧНО!! Продается 3-ий этаж целиком, с готовыми офисными помещениями в офисном здании в д.Т…
Офис 1 комнатав Сеница, Беларусь
Офис 1 комната
Сеница, Беларусь
1 Количество комнат 18 м² 2/5 Этаж
€ 18,004
Продается новое офисное помещение с чистовой отделкой площадью 18,1 м2 в составе офисного зд…
Офисв Дегтярёвка, Беларусь
Офис
Дегтярёвка, Беларусь
300 м² 1/1 Этаж
€ 113,663
Уникальная площадка для бизнеса! Отличная возможность воплотить и реализовать Ваш проект. Жи…
Офис 8 комнатв Колодищи, Беларусь
Офис 8 комнат
Колодищи, Беларусь
8 Количество комнат 183 м² 2/3 Этаж
€ 100,024
Срочная продажа офиса общей площадью - 183.00 кв.м. (в офисе кабинетная планировка). Офисное…

Параметры недвижимости в Минский район, Беларусь

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