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Продажа офисных помещений в Минский район, Беларусь
Ждановичский сельский Совет
4
Колодищанский сельский Совет
3
Боровлянский сельский Совет
2
Колодищи
2
Гатово
1
Горанский сельский Совет
1
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13 объектов найдено
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Офис
Гатово, Беларусь
316 м²
1/1 Этаж
€ 213,687
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
Офис 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
30 м²
4/5 Этаж
€ 18,186
Офис 8 комнат
Колодищи, Беларусь
8 Количество комнат
180 м²
3/3 Этаж
€ 81,610
Продается офисное помещение с возможностью выкупа склада Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
Офис
Дроздово, Беларусь
297 м²
3 Этаж
€ 256,388
Офисные и складские помещения с/с Боровлянский, 81-2, р-н. д. Дроздово Площади: от 296.8 до …
Офис 4 комнаты
Щомыслица, Беларусь
4 Количество комнат
126 м²
1/1 Этаж
€ 272,792
Продается капитальное строение 125,9 метра расположенное на участке 0,7380 Га площади. Земел…
Офис
Копище, Беларусь
62 м²
23/23 Этаж
€ 72,744
Продается офис по ул.Лопатина 6, полностью оборудован, с хорошим ремонтом. Находится на посл…
Офис 10 комнат
Тарасово, Беларусь
10 Количество комнат
88 м²
1/3 Этаж
€ 169,586
Продается многофункциональный комплекс в д.Тарасово в 2-х км от МКАД. 2 объекта на огороженн…
Офис
Горанский сельский Совет, Беларусь
959 м²
€ 50,012
Продается готовый под строительство участок вблизи Минска. Участок 0,72 га идеально подойдет…
Офис 9 комнат
Тарасово, Беларусь
9 Количество комнат
141 м²
2/3 Этаж
€ 67,289
СРОЧНО!! Продается 2-ой этаж целиком, с готовыми офисными помещениями в офисном здании в д.Т…
Офис 7 комнат
Тарасово, Беларусь
7 Количество комнат
105 м²
3/3 Этаж
€ 49,103
СРОЧНО!! Продается 3-ий этаж целиком, с готовыми офисными помещениями в офисном здании в д.Т…
Офис 1 комната
Сеница, Беларусь
1 Количество комнат
18 м²
2/5 Этаж
€ 18,004
Продается новое офисное помещение с чистовой отделкой площадью 18,1 м2 в составе офисного зд…
Офис
Дегтярёвка, Беларусь
300 м²
1/1 Этаж
€ 113,663
Уникальная площадка для бизнеса! Отличная возможность воплотить и реализовать Ваш проект. Жи…
Офис 8 комнат
Колодищи, Беларусь
8 Количество комнат
183 м²
2/3 Этаж
€ 100,024
Срочная продажа офиса общей площадью - 183.00 кв.м. (в офисе кабинетная планировка). Офисное…
Параметры недвижимости в Минский район, Беларусь
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