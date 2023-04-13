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Купить производственное здание в Минский район, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
4
Михановичский сельский Совет
2
Папернянский сельский Совет
2
Горанский сельский Совет
1
Ждановичский сельский Совет
1
Заславль
1
Колодищи
1
Луговослободской сельский Совет
1
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15 объектов найдено
Производствов Колодищи, Беларусь
Производство
Колодищи, Беларусь
2 211 м²
€ 500,118
Многофунциональные здания  + КПП г. Минск, ул. Танковая, д.10/2 Площади: Здание 1: 422.…
Производствов Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Производство
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
4 000 м²
€ 159,129
Земельный участок для размещения объектов промышленности  Промузел Колодищи Площади:КПП…
Производствов Папернянский сельский Совет, Беларусь
Производство
Папернянский сельский Совет, Беларусь
1 338 м²
€ 608,326
продажа Статус объекта - производство Адрес: аг. Вишневка, 32 (Минский р-н) Площадь - 1338.1…
Производствов Городище, Беларусь
Производство
Городище, Беларусь
510 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается производственная база, СТО по ремонту строительной техники. В состав комплекса вхо…
Производствов Городище, Беларусь
Производство
Городище, Беларусь
510 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается комплекс СТО с оборудованием и техникой. В состав комплекса входит: Комплекс серв…
Производство 4 комнатыв Михановичи, Беларусь
Производство 4 комнаты
Михановичи, Беларусь
4 Количество комнат 92 м² 1/1 Этаж
€ 90,021
Производствов Мачулищи, Беларусь
Производство
Мачулищи, Беларусь
3 000 м²
€ 909,306
Продаются производственные и складские здания вместе с землей площадью 1.0224 га. Общая площ…
Производствов Заславль, Беларусь
Производство
Заславль, Беларусь
5 047 м²
€ 1,591,286
Объект недвижимости представлен комплексом производственно-складских помещений.   …
Производство 8 комнатв Новый Двор, Беларусь
Производство 8 комнат
Новый Двор, Беларусь
8 Количество комнат 290 м² 1/1 Этаж
€ 172,768
Грузовое СТО в продажу   Предлагаем в продажу грузовое СТО с оборудованием. Площадь, 29…
Производство 3 комнатыв Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Производство 3 комнаты
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 417 м² Количество этажей 1
€ 791,096
Продажа отапливаемых производственных помещений. На территории 2 неотапливаемых склада. Подх…
Производство 2 комнатыв Горанский сельский Совет, Беларусь
Производство 2 комнаты
Горанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 250 м² 1/1 Этаж
€ 113,663
Производственно-складские помещения в 20км от МКАД, 250 и 325 м Частное производственное уни…
Производствов Вишнёвка, Беларусь
Производство
Вишнёвка, Беларусь
1 400 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Продается производственно- складской комплекс площадью 1400 м.кв. + земельный участок для&nb…
Производствов Луговая Слобода, Беларусь
Производство
Луговая Слобода, Беларусь
2 078 м²
Цена по запросу
 Продается земельный участок  площадью  1, 22 Га +  имеется 2 капитальны…
Производствов Михановичский сельский Совет, Беларусь
Производство
Михановичский сельский Совет, Беларусь
1 077 м²
€ 109,117
 Продается комплекс, состоящий из двух зданий: (780,6 кв.м. и 296,1 кв.м.). Комплекс на…
Производствов Ратомка, Беларусь
Производство
Ратомка, Беларусь
257 м² 3/3 Этаж
€ 245,513
Of Ratomk and the Minsk district and by Rakovskoye e.g. and of 5 km from Mkadploshchad 257 м…

Параметры недвижимости в Минский район, Беларусь

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