Купить производственное здание в Минский район, Беларусь

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Михановичский сельский Совет
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15 объектов найдено
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Производство
Колодищи, Беларусь
2 211 м²
€ 500,118
Многофунциональные здания + КПП г. Минск, ул. Танковая, д.10/2 Площади: Здание 1: 422.…
Производство
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
4 000 м²
€ 159,129
Земельный участок для размещения объектов промышленности Промузел Колодищи Площади:КПП…
Производство
Папернянский сельский Совет, Беларусь
1 338 м²
€ 608,326
продажа Статус объекта - производство Адрес: аг. Вишневка, 32 (Минский р-н) Площадь - 1338.1…
Производство
Городище, Беларусь
510 м²
1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается производственная база, СТО по ремонту строительной техники. В состав комплекса вхо…
Производство
Городище, Беларусь
510 м²
1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается комплекс СТО с оборудованием и техникой. В состав комплекса входит: Комплекс серв…
Производство 4 комнаты
Михановичи, Беларусь
4 Количество комнат
92 м²
1/1 Этаж
€ 90,021
Производство
Мачулищи, Беларусь
3 000 м²
€ 909,306
Продаются производственные и складские здания вместе с землей площадью 1.0224 га. Общая площ…
Производство
Заславль, Беларусь
5 047 м²
€ 1,591,286
Объект недвижимости представлен комплексом производственно-складских помещений. …
Производство 8 комнат
Новый Двор, Беларусь
8 Количество комнат
290 м²
1/1 Этаж
€ 172,768
Грузовое СТО в продажу Предлагаем в продажу грузовое СТО с оборудованием. Площадь, 29…
Производство 3 комнаты
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
417 м²
Количество этажей 1
€ 791,096
Продажа отапливаемых производственных помещений. На территории 2 неотапливаемых склада. Подх…
Производство 2 комнаты
Горанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
250 м²
1/1 Этаж
€ 113,663
Производственно-складские помещения в 20км от МКАД, 250 и 325 м Частное производственное уни…
Производство
Вишнёвка, Беларусь
1 400 м²
2 Этаж
Цена по запросу
Продается производственно- складской комплекс площадью 1400 м.кв. + земельный участок для&nb…
Производство
Луговая Слобода, Беларусь
2 078 м²
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 1, 22 Га + имеется 2 капитальны…
Производство
Михановичский сельский Совет, Беларусь
1 077 м²
€ 109,117
Продается комплекс, состоящий из двух зданий: (780,6 кв.м. и 296,1 кв.м.). Комплекс на…
Производство
Ратомка, Беларусь
257 м²
3/3 Этаж
€ 245,513
Of Ratomk and the Minsk district and by Rakovskoye e.g. and of 5 km from Mkadploshchad 257 м…
Параметры недвижимости в Минский район, Беларусь
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