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Купить склад в Минский район, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
3
Луговослободской сельский Совет
2
Михановичский сельский Совет
2
Боровляны
1
Ждановичи
1
Ждановичский сельский Совет
1
Колодищанский сельский Совет
1
Колодищи
1
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11 объектов найдено
Склад 2 комнатыв Колодищи, Беларусь
Склад 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат 685 м² 1/1 Этаж
€ 280,294
Продаются 2 складских помещения общей площадью 685 кв.м. Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
Складв Новодворский сельский Совет, Беларусь
Склад
Новодворский сельский Совет, Беларусь
133 м² 1/1 Этаж
€ 198,229
Продажа Производственно складского помещения + открытая площадка + отдельно стоящее здание. …
Складв Михановичский сельский Совет, Беларусь
Склад
Михановичский сельский Совет, Беларусь
3 662 м²
€ 710,000
Торговые помещения, склады аг. Михановичи Общая площадь: 3661.9 м2 Земельные участки (право …
Складв Боровляны, Беларусь
Склад
Боровляны, Беларусь
1 300 м²
€ 886,573
Продажа. Склад Адрес: д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 21В Площадь - 1300 м2 Цена - 2101 BYN…
Склад 1 комнатав Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Склад 1 комната
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 1 397 м² 1/3 Этаж
€ 1,016,240
Продажа сухого склада модульного типа класс А ТЛК «Прилесье» СЭЗ «Минск&ra…
Складв Сонечный, Беларусь
Склад
Сонечный, Беларусь
9 м²
€ 6,365
Продается нежилое помещение (подвал) в посёлке Сонечный (Экспобел) . Площадь 9,3&n…
Складв Михановичский сельский Совет, Беларусь
Склад
Михановичский сельский Совет, Беларусь
344 м² 1/1 Этаж
€ 181,770
Продается здание склада в 15 минутах езды от Минска (16 км от МКАД, 500м от М-1). На террито…
Складв Луговая Слобода, Беларусь
Склад
Луговая Слобода, Беларусь
2 078 м² 1/1 Этаж
€ 136,396
Продажа склада производства с земельным участком   Предлагаем в продажу 2 капитальных с…
Склад 1 комнатав Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Склад 1 комната
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 677 м² 1/1 Этаж
€ 897,485
Продаётся земельный участок площадью 2,1901 га в частной собственностью с возможно…
Складв Ждановичи, Беларусь
Склад
Ждановичи, Беларусь
876 м² 1/2 Этаж
€ 636,514
Продаётся здание со складскими помещениями. Общая площадь = 876,1м2. На первом этаже - склад…
Складв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Склад
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
1 000 м² 1 Этаж
€ 363,722
Продается склад, д. Слободщина, Минский район, Москва, например, 11,4 км от МКАДплощад от 10…

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