Купить склад в Минский район, Беларусь

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Склад 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат
685 м²
1/1 Этаж
€ 280,294
Продаются 2 складских помещения общей площадью 685 кв.м. Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
Склад
Новодворский сельский Совет, Беларусь
133 м²
1/1 Этаж
€ 198,229
Продажа Производственно складского помещения + открытая площадка + отдельно стоящее здание. …
Склад
Михановичский сельский Совет, Беларусь
3 662 м²
€ 710,000
Торговые помещения, склады аг. Михановичи Общая площадь: 3661.9 м2 Земельные участки (право …
Склад
Боровляны, Беларусь
1 300 м²
€ 886,573
Продажа. Склад Адрес: д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 21В Площадь - 1300 м2 Цена - 2101 BYN…
Склад 1 комната
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
1 397 м²
1/3 Этаж
€ 1,016,240
Продажа сухого склада модульного типа класс А ТЛК «Прилесье» СЭЗ «Минск&ra…
Склад
Сонечный, Беларусь
9 м²
€ 6,365
Продается нежилое помещение (подвал) в посёлке Сонечный (Экспобел) . Площадь 9,3&n…
Склад
Михановичский сельский Совет, Беларусь
344 м²
1/1 Этаж
€ 181,770
Продается здание склада в 15 минутах езды от Минска (16 км от МКАД, 500м от М-1). На террито…
Склад
Луговая Слобода, Беларусь
2 078 м²
1/1 Этаж
€ 136,396
Продажа склада производства с земельным участком Предлагаем в продажу 2 капитальных с…
Склад 1 комната
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
677 м²
1/1 Этаж
€ 897,485
Продаётся земельный участок площадью 2,1901 га в частной собственностью с возможно…
Склад
Ждановичи, Беларусь
876 м²
1/2 Этаж
€ 636,514
Продаётся здание со складскими помещениями. Общая площадь = 876,1м2. На первом этаже - склад…
Склад
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
1 000 м²
1 Этаж
€ 363,722
Продается склад, д. Слободщина, Минский район, Москва, например, 11,4 км от МКАДплощад от 10…
Параметры недвижимости в Минский район, Беларусь
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