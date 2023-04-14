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Купить склад в Гродно, Беларусь

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7 объектов найдено
Склад 5 комнатв Гродно, Беларусь
Склад 5 комнат
Гродно, Беларусь
5 Количество комнат 714 м² Количество этажей 1
€ 163,675
Административно-хозяйственный комплекс в Гродно Возможна продажа по частям. Продажа в ра…
Склад 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Склад 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 2 026 м² 2/3 Этаж
€ 254,606
Продается комплекс зданий и сооружений (торгово-складская база) с большим земельным участком…
Складв Гродно, Беларусь
Склад
Гродно, Беларусь
2 026 м² Количество этажей 3
€ 254,606
Административно-складской комплекс состоит из 3 отдельностоящих капитальных строений: 1.Скл…
Склад 1 комнатав Гродно, Беларусь
Склад 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 277 м² Количество этажей 1
€ 3
Сдается в аренду сухой, неотапливаемый склад на ул. Лидской, 15А в Гродно (между ГАИ и ул. Л…
Склад 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Склад 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 300 м² Количество этажей 1
€ 1,091
Сдается в аренду сухой склад-морозильник на ул. Победы, 31 в Гродно. Площадь склада примерно…
Склад 1 комнатав Гродно, Беларусь
Склад 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² Количество этажей 1
€ 5
Сдаем в аренду помещение с ямой под СТО автомобилей в Гродно, ул. Победы, 28. Площадь 41 кв.…
Складв Гродно, Беларусь
Склад
Гродно, Беларусь
1 060 м²
€ 289,159
Здание складов, баз торговых, МТС, хранилищ г. Гродно, ст. Лососно, 28 Общая площадь: 1…

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