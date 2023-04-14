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Купить готовый бизнес в Гродно, Беларусь

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1 объект найдено
Готовый бизнесв Гродно, Беларусь
Готовый бизнес
Гродно, Беларусь
1 567 м² Количество этажей 3
€ 1,218,470
В продаже здание специализированное розничной торговли. Заселенное арендаторами! Общая площ…

Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

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